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THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 21.

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak.


THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 1 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya'da Bayern Münih ile, Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Gran Canaria ile EA7 Olimpia Milano oynayacak.


THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:



Yarın


20.00 BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas


22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa


22.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko


22.45 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv



1 Şubat Cuma


20.00 CSKA Moskova - Buducnost Podgorica


20.15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid


22.30 Panathinaikos - Anadolu Efes


23.00 Gran Canaria - EA7 Olimpia Milano

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