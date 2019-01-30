THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak.

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 1 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya'da Bayern Münih ile, Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Gran Canaria ile EA7 Olimpia Milano oynayacak.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas

22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa

22.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

22.45 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv

1 Şubat Cuma

20.00 CSKA Moskova - Buducnost Podgorica

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid

22.30 Panathinaikos - Anadolu Efes

23.00 Gran Canaria - EA7 Olimpia Milano