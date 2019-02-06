THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 8 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Gran Canaria ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında da Darüşşafaka, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile oynayacak.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Gran Canaria

21.00 Buducnost Podgorica - BC Khimki Moskova

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos

23.00 FC Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas

8 Şubat Cuma

20.00 CSKA Moskova - Real Madrid

20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

22.30 Saski Baskonia SAD - Bayern Münih

22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Tekfen