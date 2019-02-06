THY Euroleague’in 22.
THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 8 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Gran Canaria ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında da Darüşşafaka, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile oynayacak.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes - Gran Canaria
21.00 Buducnost Podgorica - BC Khimki Moskova
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos
23.00 FC Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas
8 Şubat Cuma
20.00 CSKA Moskova - Real Madrid
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.30 Saski Baskonia SAD - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Tekfen