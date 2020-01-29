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THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 22.

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile Anadolu Efes ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.


THY Euroleague'de heyecan yarın ve 31 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakası Rusya derbisine sahne olacak ve Khimki Moskova, CKS Moskova'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımları deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia ile Panathinaikos takımları arasında oynanan müsabaka ile sona erecek.


THY Euroleague'de 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:



Yarın


20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova


21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko


22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas


23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg


23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih



31 Ocak Cuma


21.00 Kızılyılız - Anadolu Efes


23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

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