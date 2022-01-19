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THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 22.

THY Euroleague'de 22. haftanın açılış maçında UNICS Kazan ile Barcelona karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 21 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde UNICS Kazan, Barcelona'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.


Euroleague'de 22. haftanın programı şöyle:



Yarın


19.00 UNICS Kazan - Barcelona


20.00 Zenit Saint Petersburg - Monaco


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas


22.00 ALBA Berlin - Real Madrid


22.05 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos



21 Kasım Cuma


20.00 CSKA Moskova - Olimpia Milano


20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos


22.30 Baskonia - Bayern Münih


23.00 Asvel - Kızılyıldız

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