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THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 23.

THY Euroleague'in 23. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 28 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.


Euroleague'de 23. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes


22.00 Olympiakos - Kızılyıldız


23.00 Barcelona - Asvel



28 Ocak Cuma


19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova


21.00 AS Monaco - Real Madrid


22.00 Panathinaikos - Baskonia


22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas


22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

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