THY Euroleague’in 23.
THY Euroleague'in 23. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 28 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.
Euroleague'de 23. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Asvel
28 Ocak Cuma
19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
21.00 AS Monaco - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin