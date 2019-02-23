THY Euroleague'de 23. haftanın ardından

THY Euroleague'in 23. haftasında Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u yenerken, Türk derbisinde ise Fenerbahçe, Darüşşafaka'yı mağlup etti. Geride kalan 23 haftada Fenerbahçe zirvede yer alırken, Efes 4., Daçka ise son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de 23. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 3'te 2 yaptı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos'u 75-65 mağlup etti. Türk derbisinde ise kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda mücadele ettiği Darüşşafaka'yı 97-75'lik skorla yendi. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Real Madrid, sahasında oynadığı Beyern Münih'i 91-78 ile geçti.

Fenerbahçe lider

Ligde 23 hafta geride kalırken Fenerbahçe, 20 galibiyetle liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlileri 18'er galibiyetli CSKA Moskova ve Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 15 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle listede son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:

CSKA Moskova: 107 - Gran Canaria: 85

Anadolu Efes: 75 - Olympiakos: 65

EA7 Olimpia Milano: 87 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83

FC Barcelona Lassa: 77 - Saski Baskonia SAD: 67

Darüşşafaka Tekfen: 75 - Fenerbahçe Beko: 97

Zalgiris Kaunas: 84 - Buducnost Podgorica: 76

Panathinaikos: 94 - Khimki Moskova: 85

Real Madrid: 91 - Bayern Münih: 78