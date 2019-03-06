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THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 25.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes ve Darüşşafaka sahasında, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos


21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria


22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko



8 Mart Cuma


20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano


20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa


21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos


22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova

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