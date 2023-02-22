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THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 25.

THY Euroleague'de 25. hafta hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Maccabi Tel Aviv evinde Bayern Münih ile mücadele edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında Partizan ile karşılaşacakken, A. Efes de Fransa'da Asvel ile oynayacak. Haftanın kapanış maçında Barcelona ile Monaco ile karşı karşıya gelecek.


Euroleague'de Olympiakos zirvede yer alıyor. Yunan ekibini, Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Haftaya Fenerbahçe 5. sırada, A. Efes de 11. sırada girdi. Ligin son sırasında ise ALBA Berlin bulunuyor.


THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:



Yarın


22.05 Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih


22.30 Olimpia Milano - Panathinaikos


22.45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas


23.00 Partizan - Fenerbahçe Beko



24 Şubat Cuma


21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin


22.00 Asvel - A. Efes


22.30 Valencia Basket - Olympiakos


22.30 Virtus Bologna - Baskonia


22.45 Barcelona - AS Monaco

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