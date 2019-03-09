THY Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Euroleague'in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

THY Euroleague'in 25. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70'lik skorla mağlup etmesinde ve ikili averajı kazanmasında büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Shane Larkin haftanın MVP'si seçildi. Larkin mücadeleyi 37 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile tamamladı.

26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 43 verimlilik puanı aldı.