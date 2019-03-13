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THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 26.

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.


THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.


THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:



Yarın


20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid


21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes


22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos


23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen



15 Mart Cuma


20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos


20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa


22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica

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