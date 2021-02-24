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THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 26.

THY Euroleague'de 26. hafta yarın Zenit ile Valencia Basket takımları arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 26 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Zenit ile Valencia Basket arasındaki mücadele ile start alacak. Ligde bu hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında da Barcelona ile Asvel takımları karşı karşıya gelecek.


Euroleague'de geride kalan 25 haftada Barcelona zirvede yer alırken, onu CSKA Moskova ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 7., Anadolu Efes'te 8. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Khimki Moskova var.


THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket


22.00 Olympiakos - CSKA Moskova


22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv


22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova


23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas



26 Şubat Cuma


20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes


21.00 Baskonia - Kızılyıldız


22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos


23.00 FC Barcelona - Asvel

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