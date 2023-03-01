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THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 26.

THY Euroleague'de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'in 26. haftası yarın ve 3 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague'de hafta yarınki 5 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A.Efes, Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile mücadele edecek.


Euroleague'de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 4. sırada yer alırken, Efes de 11. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.


THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:


Yarın


21.00 Bayern Münih - Kızılyıldız


21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas


22.00 Panathinaikos - A.Efes


23.00 Partizan - ALBA Berlin


23.00 Monaco - Maccabi Tel Aviv



3 Mart Cuma


20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna


22.00 ASVEL - Real Madrid


22.30 Baskonia - Valencia Basket


22.30 Olimpia Milano - Olympiakos

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