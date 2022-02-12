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THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Nicolas Laprovittola

THY Euroleague’de 26.

THY Euroleague'de 26. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Laprovittola seçildi. 32 yaşındaki basketbolcu Real Madrid karşısında 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.


THY Euroleague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) belli oldu. Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 86-68'lik skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla Nicolas Laprovittola haftanın MVP'si oldu. Laprovittola El Clasico'da 20 dakika parkede kaldı ve 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Arjantinli basketbolcu 27 verimlilik puanı elde etti.

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