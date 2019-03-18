THY Euroleague'de 27. hafta müsabakalarında yarın Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı, Fenerbahçe ise Buducnost Podgorica'yı sahasında ağırlayacak. Çarşamba günü de Darüşşafaka'nın konuğu Khimky olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen, bu hafta taraftarı önünde mücadele verecek. Haftanın ilk maçında ligde 17 galibiyetle 4. sırada bulunan Anadolu Efes, 20 galibiyetle ikincilik koltuğunda oturan CSKA Moskova'yı konuk edecek. Zirvede bulunan Fenerbahçe ise ligin 15. sırasında bulunan Buducnost Podgorica'yı ağırlayacak.

Çarşamba günü de 3 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Darüşşafaka'nın konuğu Khimky olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta müsabakaları şu şekilde:

Yarın

20.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova

20.45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica

22.00 Olympiakos - Bayern Münih

23.00 Barcelona - Gran Canaria

Çarşamba

20.15 Darüşşafaka Tefken - Khimky

22.00 Panathinaikos - saski Baskonia

22.05 Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas

23.00 Real Madrid - EA7 Milano