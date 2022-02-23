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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 27.

THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.


Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:



Yarın


20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv


21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid


21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova


22.30 Baskonia - UNICS Kazan


22.45 Olympiakos - Olimpia Milano


23.00 Asvel - ALBA Berlin



25 Şubat Cuma


20.00 Zenit - Barcelona


22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko


22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız

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