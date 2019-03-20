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THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 28.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçlarını deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Anadolu Efes de Karadağ'da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ile sona erecek.


THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe


22.00 Bayern Münih - FC Barcelona Lassa


22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes


23.30 Gran Canaria - Olympiakos



22 Mart Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv


21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen


22.30 Saski Baskonia SAD - Real Madrid


22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos

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