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THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 28.

THY Euroleague'in 28. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile Fenerbehçe Beko ise Rusya deplasmanda Khimki Moskova ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas'u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya'da Khimki Moskova ile mücadele edecek.


THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Zalgiris Kaunas


22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova


23.00 Real Madrid - Asvel Lyon-Villeurbanne


23.00 Valencia Basket - AX Armani Exchange Milano



6 Mart Cuma


20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko


20.30 Anadolu Efes - Olympiakos


21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 FC Barcelona - Bayern Münih


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

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