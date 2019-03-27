THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid'i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2'si deplasmanda, 1'i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya'da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya'da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul'da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.

THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle:

Yarın

22.00 Panathinaikos - Real Madrid

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria

22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko

23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica

29 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes