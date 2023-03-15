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THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 29.

THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'in 29. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 7 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A. Efes, Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.


Euroleague'de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 5. sırada yer alırken, Efes de 10. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.


THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle



Yarın


20.30 A. Efes - Partizan


21.00 Monaco - Virtus Bologna


21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos


22.05 Maccabi Tel Aviv - Baskonia


22.30 Valencia Basket - Fenerbahçe


22.45 Real Madrid - Olimpia Milano


23.00 Asvel - Panathinaikos



17 Mart Cuma


22.30 Barcelona - Kızılyıldız


22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

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