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THY Euroleague'de 29. haftanın MVP'si Toney Douglas

THY Euroleague’in 29.

THY Euroleague'in 29. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Toney Douglas seçildi.


THY Euroleague'in 29. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka'nın sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Toney Douglas haftanın MVP'si seçildi. Douglas mücadeleyi 26 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı.


33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 37 verimlilik puanı aldı.

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