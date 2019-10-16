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THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 3.

THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas-Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.


THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.


Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın


20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid


20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova


20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD


21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız


21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne


21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano



18 Ekim Cuma


21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg


22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes


22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin

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