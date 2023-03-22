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THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 30.

THY Euroleague'de 30. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.


THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. A. Efes ise Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek.


Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:



Yarın


21.00 Kızılyıldız - Baskonia


21.30 Panathinaikos - Barcelona


22.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv


22.00 ALBA Berlin - A. Efes



24 Mart Cuma


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas


21.00 Virtus Bologna - Real Madrid


21.00 AS Monaco - Valencia Basket


22.00 Partizan - Olympiakos


23.00 Olimpia Milano - Bayern Münih

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