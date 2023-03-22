THY Euroleague'de 30. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. A. Efes ise Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek.

Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Kızılyıldız - Baskonia

21.30 Panathinaikos - Barcelona

22.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv

22.00 ALBA Berlin - A. Efes

24 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

21.00 Virtus Bologna - Real Madrid

21.00 AS Monaco - Valencia Basket

22.00 Partizan - Olympiakos

23.00 Olimpia Milano - Bayern Münih