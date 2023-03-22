THY Euroleague’de 30.
THY Euroleague'de 30. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. A. Efes ise Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek.
Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Kızılyıldız - Baskonia
21.30 Panathinaikos - Barcelona
22.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv
22.00 ALBA Berlin - A. Efes
24 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
21.00 Virtus Bologna - Real Madrid
21.00 AS Monaco - Valencia Basket
22.00 Partizan - Olympiakos
23.00 Olimpia Milano - Bayern Münih