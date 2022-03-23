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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 32.

THY Euroleague'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


THY Eurolegue'de çift maç haftasında yarın 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.


Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:



Yarın


20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano


22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid



25 Mart Cuma


21.00 AS Monaco - Baskonia


22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız


22.00 Asvel - Olympiakos


23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

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