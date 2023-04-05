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THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 33.

THY Euroleague'de 33. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.


Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.


Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Kızılyıldız - Olympiakos


20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv


20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna


21.45 Real Madrid - Bayern Münih


22.00 Baskonia - ASVEL



7 Nisan Cuma


21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin


21.30 Olimpia Milano - Barcelona


22.00 AS Monaco - Partizan

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