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THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 4.

THY Euroleague'in 4. haftası Zenit Saint Petersburg-Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.


THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 25 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Hafta Saski Baskonia SAD - Olympiakos mücadelesi ile tamamlanacak.


THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Panathinaikos


20.15 Anadolu Efes - Real Madrid


21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket


21.30 Bayern München - BC Khimki Moskova


22.00 Kızılyıldız - FC Barcelona



25 Ekim Cuma


20.00 Zalgiris Kaunas - Asvel Lyon-Villeurbanne


21.00 ALBA Berlin - CSKA Moskova


21.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe


22.00 Saski Baskonia SAD - Olympiakos

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