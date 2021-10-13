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THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 4.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek.


THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos'u konuk edecek.


THY Euroleague'de 4. hafta programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih


20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan


21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia


21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv



15 Ekim Cuma


20.00 AS Monaco - Barcelona


20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız


21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas


21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes


22.00 Real Madrid - Panathinaikos

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