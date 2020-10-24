İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 5. haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

THY Euroleague’de 5.

THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Panathinaikos'un evinde Fenerbahçe Beko'yu 82-68 yendiği maçta 28 verimlilik puanı alan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic seçildi.


THY Euroleague'de 5. hafta ertelenen 3 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'ta oynayan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic seçildi. 29 yaşındaki basketbolcu, Panathinaikos'un Yunanistan'da Fenerbahçe'yi 82-68 mağlup ettiği mücadelede 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Nedovic, 28 verimlilik puanı aldı.


CSKA Moskova'nın deplasmanda Kızılyıldız'a 86-84 yenildiği mücadelede İtalyan oyuncu Daniel Hackett, 29 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynayarak 39 verimlilik puanı elde etti fakat takımı mağlup olduğu için haftanın MVP'si olamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.