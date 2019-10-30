THY Euroleague’de 6.
THY Euroleague'de 6. hafta Kızılyıldız-Khimki Moskova ve Panathinaikos-Anadolu Efes karşılaşmaları ile başlayacak.
THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta ilk olarak 5. hafta maçları oynandı, yarın ve cuma günü de 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız ile Khimki Moskova mücadele edecek. Türk takımlarından Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile oynayacak.
THY Euroleague'de 6. hafta programı TSİ şöyle:
Yarın
21.00 Kızılyıldız - BC Khimki Moskova
22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes
1 Kasım Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - CSKA Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
21.00 Valencia Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.00 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona
22.30 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Real Madrid - ALBA Berlin
23.00 Saski Baskonia SAD - Bayern Münih