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THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 6.

THY Euroleague'de 6. hafta Kızılyıldız-Khimki Moskova ve Panathinaikos-Anadolu Efes karşılaşmaları ile başlayacak.


THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta ilk olarak 5. hafta maçları oynandı, yarın ve cuma günü de 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız ile Khimki Moskova mücadele edecek. Türk takımlarından Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile oynayacak.


THY Euroleague'de 6. hafta programı TSİ şöyle:



Yarın


21.00 Kızılyıldız - BC Khimki Moskova


22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes



1 Kasım Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - CSKA Moskova


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas


21.00 Valencia Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne


22.00 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona


22.30 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 Real Madrid - ALBA Berlin


23.00 Saski Baskonia SAD - Bayern Münih

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