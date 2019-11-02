THY Euroleague'de 6. haftanın MVP'si Tornike Shengelia

THY Euroleague'in altıncı haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Saski Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia seçildi.

THY Euroleague'de altıncı haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Saski Baskonia'nın, sahasında Bayern Münih'i 93-60'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 26 dakika süre aldığı müsabakada 19 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma oynayarak takımını sırtladı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

Shengelia bu sezon dördüncü haftada da MVP seçilmişti.