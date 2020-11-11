THY Euroleague’de 8.
THY Euroleague'de 8. hafta CSKA Moskova ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında CSKA Moskova, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Yunanistan'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 8. haftanın TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
22.00 Olympiakos - ALBA Berlin
22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko
13 Kasım Cuma
20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih - Valencia Basket
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg