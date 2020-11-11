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THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 8.

THY Euroleague'de 8. hafta CSKA Moskova ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında CSKA Moskova, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Yunanistan'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 8. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Baskonia


22.00 Olympiakos - ALBA Berlin


22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas


23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko



13 Kasım Cuma


20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano


21.00 Kızılyıldız - Real Madrid


22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes


22.30 Bayern Münih - Valencia Basket


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg

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