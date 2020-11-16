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THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 9.

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.


THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanacak. Salı ve çarşamba 9. hafta, perşembe ve cuma ise 10. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9. hafta Zenit ile Khimki Moskova arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 9. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın


20.00 Zenit Saint Petersburg - Khimki Moskova


20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih


21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova


23.00 Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko


23.00 Valencia Basket - Panathinaikos



18 Kasım Çarşamba


22.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne


22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız


23.00 FC Barcelona - Olympiakos


23.00 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

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