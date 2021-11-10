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THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 9.

THY Euroleague'de 9. hafta CSKA Moskova-Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maçla başlayacak.


THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın ve 12 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Anadolu Efes Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Hafta Real Madrid ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.


Haftaya Olimpia Milano lider girerken onu Olympiakos ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 10., Anadolu Efes de 16. sırada bulunuyor. Son sırada ise galibiyeti olmayan Zalgiris Kaunas yer alıyor.


THY Euroleague'de 9. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv


21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne


22.00 Panathinaikos - UNICS Kazan


22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes


23.00 Barcelona - Baskonia



12 Kasım Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos


20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano


22.00 AS Monaco - Bayern Münih


22.45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

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