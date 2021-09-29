THY Euroleague'de Anadolu Efes, Madrid deplasmanında

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes ilk haftada deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, Avrupa'da sezonu İspanya'da açıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında yarın TSİ 21.45'te Wizink Center'da Real Madrid ile karşılaşacak.

Efes ile Madrid, Euroleague'de bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İspanyol ekibi 25 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 12 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

İki takım geçtiğimiz sezon 5 play-off, 2'si de normal sezon olmak üzere 7 kez karşılaştı. Efes, play-offlarda rakibini seride 3-2 geçerek adını Final-Four'a yazdırmıştı.

Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Carmelo Paternico üçlüsü yönetecek.