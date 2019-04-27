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THY Euroleague'de dördüncü maçların MVP'si Nando De Colo

THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçların en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova’nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo seçildi.

THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçların en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo seçildi.


THY Euroleague'de Play-Off dördüncü maçlarının ardından en değerli oyuncu belli oldu. Rus ekibi CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında Baskonia Vitoria-Gasteiz'ı 92-83 yenerek, seriyi 3-1'e taşıyıp Final-Four'a kalmasının mimarlarından olan Fransız basketbolcu Nando De Colo, dördüncü maçların MVP'si seçildi. Müsabakada 28 dakika süre alan başarılı oyuncu, 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ile oynadı. 31 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 35 verimlilik puanı aldı.


Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yendiği maçta 25 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile oynayan Ali Muhammed ise 32 verimlilik puanı aldı.

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