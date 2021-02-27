THY Euroleague'de haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

Anadolu Efes'in, Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyette büyük rol oynanan Vasilije Micic, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

THY Euroleague'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 106-74 mağlup ettiği karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık performansla takımına katkı sağlayan Micic, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.