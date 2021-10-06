THY Euroleague'de ikinci hafta Zalgiris Kaunas ile Zenit Saint Petersburg arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı yarın ve 7 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Zenit Saint Petersburg'u ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Saski Baskonia - Olimpia Milano karşılaşmasıyla sona erecek.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zalgiris Kaunas - Zenit Saint Petersburg

21.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

21.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih - Barcelona

8 Eylül Cuma

19.00 UNICS Kazan - AS Monaco

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

21.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Olympiakos - Real Madrid

21.30 Saski Baskonia SAD - Olimpia Milano