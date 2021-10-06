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THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı

THY Euroleague’de ikinci hafta Zalgiris Kaunas ile Zenit Saint Petersburg arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de ikinci hafta Zalgiris Kaunas ile Zenit Saint Petersburg arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı yarın ve 7 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Zenit Saint Petersburg'u ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Saski Baskonia - Olimpia Milano karşılaşmasıyla sona erecek.


Euroleague'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Zalgiris Kaunas - Zenit Saint Petersburg


21.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko


21.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız


21.30 Bayern Münih - Barcelona



8 Eylül Cuma


19.00 UNICS Kazan - AS Monaco


20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova


21.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne


21.00 Olympiakos - Real Madrid


21.30 Saski Baskonia SAD - Olimpia Milano

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