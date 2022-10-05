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THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague’de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

THY Euroleague'de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.


Euroleague'de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.


Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:


Yarın


21.00 ASVEL - Olimpia Milano


21.00 Panathinaikos - Real Madrid


21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris


21.30 Valencia - Baskonia


21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko



7 Ekim Cuma


20.30 Efes - Kızılyıldız


21.00 ALBA Berlin - Partizan


21.30 Virtus Bologna - Monaco


21.30 Barcelona - Olympiakos

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