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THY Euroleague'de play-off ilk maçların MVP'si Vasilije Micic

THY Euroleague Play-Off ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague Play-Off ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.


THY Euroleague'de Play-Off ilk maçları sona ererken, en oyuncusu da belli oldu. İlk karşılaşmalar sonunda Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini mağlup ederek avantaj sağladı. Efes'in Barcelona'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 75-68 mağlup ettiği müsabakada yıldızlaşan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, ilk maçların MVP'si seçildi. Müsabakada 31 dakika süre alan Micic, 21 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. 25 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 30 verimlilik puanı aldı.

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