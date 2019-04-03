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THY Euroleague'de son hafta heyecanı

THY Euroleague’in 30.

THY Euroleague'in 30. ve son haftası yarın başlayacak ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Mücadelelerin ardından ise play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler kesinleşecek.


THY Euroleague'de 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler belli olacak. Haftanın açılışında CSKA Moskova ile Saski Baskoina karşılaşacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşılaşacak. Normal sezon Barcelona Lassa - Khimki Moskova maçı ile sona erecek.


THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia SAD


20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano


21.00 Panathinaikos - Buducnost Podgorica


22.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas



5 Nisan Cuma


20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv


21.00 Bayern Münih - Gran Canaria


21.30 Olympiakos - Darüşşafaka


22.00 FC Barcelona Lassa - BC Khimki Moskova

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