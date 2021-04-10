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THY Euroleague'de son hafta MVP'si Sasha Vezenkov

THY Euroleague’de 34.

THY Euroleague'de 34. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov seçildi.


THY Euroleague'de son hafta maçları tamamlanırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. THY Euroleague'de 34. haftasında Olympiakos'un evinde Rusya ekibi Khimki Moskova'yı 82-75 yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla 31 verimlilik puanı alan Sasha Vezenkov, haftanın MVP'si oldu. 25 yaşındaki basketbolcu mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.


Vezenkov, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

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