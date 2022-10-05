THY Euroleague'de şov başlıyor

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Euroleague, yarın start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 2 takım bulunuyor. Organizasyonda Türkiye'yi Efes ve Fenerbahçe temsil edecek. Euroleague'de normal sezon 14 Nisan 2023'te tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Final Four'un tarihi ve yeri henüz açıklanmadı.

Euroleague'de 2022-2023 sezonunu Efes şampiyon olarak tamamladı ve üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda da kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da şampiyon oldu.

Bu sezonun yenileri

Rus takımları, 2022-2023 sezonunda da Euroleague'de yer alamayacak. Geçtiğimiz sezon Eurocup finalinde Bursaspor'u mağlup ederek şampiyon olan İtalyan takımı Virtus Bologna, direkt Euroleague'de yer almaya hak kazandı. Bu sezon Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket de wildcard ile lige alındı.

En çok İspanya

Bu sezon 9 ülkeden takımlar mücadele edecek. Türkiye'den Efes ve Fenerbahçe dışında turnuvada İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Baskonia ve Valencia, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya'dan Bayern Munih ve Alba Berlin, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Monaco, Sırbistan'dan Kızılyıldız ile Partizan, İtalya'dan Olimpia Milano ve Virtus Bologna, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Litvanya'dan Zalgiris Kaunas yer alıyor.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 10 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yılında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı antrenör Zeljko Obradovic

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, kupa tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 1 şampiyonluğu bulunuyor.