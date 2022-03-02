THY Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe

THY Euroleague'in 28. haftasında Türk derbisine sahne olacak karşılaşmada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligde Efes oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ise çıktığı 24 müsabakanın 12'sini kazanırken, 12'sinde yenildi.

18. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 6 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Ülker Sports ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Efes 89-84'lük skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes 83.1 sayı, 33.1 ribaund ve 17.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 76.1 sayı, 32.2 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.3 sayı, sarı-lacivertlilerde ise Jan Vesely 13.4 sayı ortalamalarıyla oynayarak takımlarına katkıda bulunuyor.