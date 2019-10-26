THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 1 yaptı

THY Euroleague'de 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i mağlup ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda EA7 Olimpia Milano'ya 87-74 yenildi.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 76-60'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'ya 87-74 yenilerek bu sezonki 3. mağlubiyetini aldı.

Euroleague'de geride kalan 4 hafta sonunda CSKA Moskova ile Barcelona yenilgisiz takımlar olarak dikkat çekiyor. Zirvede averajla Moskova olurken, Barcelona ikinci, Anadolu Efes de üçüncü sırada bulunuyor. Ligde kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe 16. sırada, galibiyeti olmayan Valecia Basket de son sırada yer alıyor.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 79 - Panathinaikos: 89

Anadolu Efes: 76 - Real Madrid: 60

Maccabi FOX Tel Aviv: 76 - Valencia Basket: 63

Bayern Münih: 74 - BC Khimki Moskova: 87

Kızılyıldız: 65 - FC Barcelona: 73

Zalgiris Kaunas: 70 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 56

ALBA Berlin: 66 - CSKA Moskova: 82

EA7 Olimpia Milano: 87 - Fenerbahçe : 74

Saski Baskonia SAD: 82 - Olympiakos: 66