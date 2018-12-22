THY Euroleague'de Türk takımları 3'te 1 yaptı

THY Euroleague'in 14. haftasında Türk takımları 3'te 1 yaptı. Tek galibiyet Fenerbahçe Beko'dan gelirken, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise mağlup oldu.

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele etti ve sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica'yı 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Rusya'da CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu. Darüşşafaka da, kötü gidişine dur diyemedi. Daçka, Rusya'da karşılaştığı Khimki Moskova'ya 85-84'lük skorla yenildi.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Ligde 14. haftanın ardından Fenerbahçe liderliği sürdürdü. Sarı-lacivertlileri Real Madrid ile CSKA Moskova takip etti. Haftayı Anadolu Efes averajla dördüncü sırada kapatırken, ligin son sırasında ise Darüşşafaka yer aldı.

THY Euroleague'in 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova: 102 - Anadolu Efes: 84

Buducnost VOLI Podgorica: 65- Fenerbahçe Beko: 89

Olympiakos: 98 - Herbalife Gran Canaria: 77

Saski Baskonia: 70 - FC Barcelona Lassa: 77

Khimki Moskova: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 84

Zalgiris Kaunas: 80 - Maccabi FOX Tel Aviv: 73

Bayern Münih 72 - Real Madrid: 82

Panathinaikos: 83 - AX Armani Exchange Olimpia Milano: 86