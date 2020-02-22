THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1

THY Euroleague'de 25. haftasında Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i mağlup ederken, Fenerbahçe Beko ise evinde İspanyol ekibi Real Madrid'de yenildi.

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet aldı. Lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Bayern Mühih'i 88-63'lük skorla mağlup ederek üst üste 10. toplamda da 22. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-65 yenildi ve üst üste ikinci, toplamda ise 14. mağlubiyetini aldı.

Ligde 25 hafta geride kalırken Anadolu Efes liderliğini sürdürüyor. Efes'i 19 galibiyetli iki takım Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Ligde 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe haftayı averajla 10. sırada tamamlarken, 7 galibiyeti olan Bayern Münih de son sırada yer alıyor.

THY Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 81 - ALBA Berlin: 83

Olympiakos: 77 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 68

Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 94

AX Armani Exchange Milano: 69 - Khimki Moskova: 78

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 60 - Zalgiris Kaunas: 74

Kızılyıldız: 81 - CSKA Moskova: 86

Bayern Münih: 63 - Anadolu Efes: 88

Panathinaikos 81 - FC Barcelona: 92

Valencia Basket: 82 - Maccabi FOX Tel Aviv: 85