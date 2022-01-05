İhlas Haber Ajansı

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THY Euroleague'e korona virüs engeli

THY Euroleague’in 19.

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.


THY Euroleague'de korona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.


Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:



ALBA Berlin-Panathinaikos


Anadolu Efes-FC Bayern Münih


Zalgiris Kaunas-Olympiakos


Real Madrid-UNICS Kazan


Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria


ASVEL-Monaco


Kızılyıldız-Fenerbahçe

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