THY Euroleague'in 12. haftasında Türk takımlarından 2'de 2

THY Euroleague'in 12. haftasında lider Anadolu Efes, Baskonia Vitoria Gasteiz'i 102-77, Fenerbahçe de evinde ALBA Berlin'i 107-102 mağlup etti.

THY Euroleague'de 12. hafta karşılaşmaları dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları mutlu kapadı. Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonucunda 107-102'i mağlup ederek üst üste 3. toplamda da 5. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise İspanya'da mücadele ettiği Baskonia Vitoria Gasteiz'i 102-77 yendi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla üst üste 6 toplamda da 10. galibiyetini elde etti. Bu hafta ayrıca Yunan derbisine sahne olurken, Panathinaikos, evinde Olympiakos'u 99-93'lük skorla geçti.

Euroleague'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Efes'i Barcelona ile Real Madrid takip etti. Fenerbahçe haftayı 12. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise Zenit bulunuyor.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

CSKA Moskova: 85 - Zalgiris Kaunas: 82

Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Bayern Münih: 55

EA7 Olimpia Milano: 67 - Kızılyıldız: 77

Real Madrid: 111 - Valencia Basket: 99

Zenit Saint Petersburg: 75 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 70

BC Khimki Moskova: 94 - FC Barcelona: 102

Fenerbahçe Beko: 107 - ALBA Berlin: 102

Panathinaikos: 99 - Olympiakos: 93

Baskonia Vitoria Gasteiz: 77 - Anadolu Efes: 102