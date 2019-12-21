THY Euroleague'in 15. haftas?nda T?rk tak?mlar? Ruslara ma?lup oldu

THY Euroleague'din 15. haftas?nda Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya, Fenerbah?e Beko de Zenit'e ma?lup oldu.

THY Euroleague'din 15. haftas?nda d?n oynanan kar??la?malarla sona erdi. Bu hafta T?rk tak?mlar?, Rus temsilcileri ile yapt?klar? m?sabakalardan ma?lup ayr?ld?. Fenerbah?e Beko, ?lker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kar?? kar??ya geldi?i Zenit Saint Petersburg'a 84-81 yenildi ve bu sezonki 10. ma?lubiyetini ald?. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda m?cadele etti?i CSKA Moskova'ya 81-80 kaybetti. Efes 8. ma?l?k galibiyet serisini bitirirken, bu sezonki 3. yenilgisi de alm?? oldu.

Anadolu Efes'in ma?lup olmas?yla zirve el de?i?tirdi. Real Madrid, Barcelona ve Anadolu Efes'in ayn? galibiyet say?s? bulunurken, Madrid averajla liderlik koltu?una y?kseldi. Haftay? Fenerbah?e 15. s?rada tamamlad?. Zalgiris Kaunas ise son s?rada yer ald?.

THY Euroleague'in 15. haftas?nda oynanan kar??la?malarda al?nan sonu?lar ??yle:

Fenerbah?e Beko: 81 - Zenit Saint Petersburg: 84

Maccabi FOX Tel Aviv: 88 - Panathinaikos: 79

AX Armani Exchange Milan: 78 - Valencia Basket: 71

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 55 - Real Madrid: 77

Khimki Moskova: 83 - Zalgiris Kaunas: 74

Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 81

K?z?ly?ld?z: 88 - Olympiakos: 81

Bayern M?nih: 67 - FC Barcelona: 77

Asvel Lyon-Villeurbanne: 93 - ALBA Berlin: 81