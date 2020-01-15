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THY Euroleauge'in 20. hafta heyecanı

THY Euroleauge’in 20.

THY Euroleauge'in 20. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne ile, Fenerbahçe Beko da evinde İspanyol temsilcisi FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve 17 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi FC Barcelona ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Lider Anadolu Efes de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.


THY Euroleauge'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


20.00 Khimki Moskova - Real Madrid


20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano



17 Ocak Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket


20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz


20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne


21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin


21.30 Olympiakos - Bayern Münih


22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas

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