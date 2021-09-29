İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

THY Eurolegaue'de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague’de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:



Yarın


Monaco - Panathinaikos


Olimpia Milano - CSKA Moskova


Real Madrid - Anadolu Efes


Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih



1 Ekim Cuma


UNICS Kazan - Zenit


Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız


ASVEL - Zalgiris


Olympiakos - Baskonia


Barcelona - Alba Berlin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.