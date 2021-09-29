THY Eurolegaue'de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague’de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
Monaco - Panathinaikos
Olimpia Milano - CSKA Moskova
Real Madrid - Anadolu Efes
Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih
1 Ekim Cuma
UNICS Kazan - Zenit
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
ASVEL - Zalgiris
Olympiakos - Baskonia
Barcelona - Alba Berlin